Andrzej Duda: nie wyobrażam sobie wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19

"Ciężka sprawa"

- Znając podejście moich rodaków, nie wyobrażam sobie wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19 - powiedział prezydent. Duda zachęcał jednocześnie do skorzystania z możliwości szczepienia. - Apeluję, aby każdy rozsądny człowiek rozważył wszystkie za i przeciw patrząc na to, jaka jest sytuacja, zastanowił się nad możliwością szczepienia. Gorąco do tego zachęcam - zaapelowała głowa państwa. Jak dodał, wprowadzenie takiego obowiązku w Polsce to "ciężka sprawa".