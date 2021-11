Nawet 500 razy bardziej zakaźny. Ekspertka o wariancie Omikron

Wariant Omikron. Brak charakterystycznych objawów

- Mamy ustne doniesienia różnych naukowców, że wydaje się bardziej zakaźny (nawet 500 razy) i wymykający się odpowiedzi układu odpornościowego, niż poprzednie mutacje. Ale to wymaga badań na większych grupach. Natomiast to, co jest niepokojące i potwierdzające jego wysoką zakaźność jest fakt, iż w południowej Afryce, gdzie to się zaczęło, Omikron już zaczyna wypierać wariant Delta - powiedziała w rozmowie z PAP.