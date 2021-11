Upada główny argument Niedzielskiego. W regionach czwarta fala już jest większa od poprzednich

- Mamy w tej chwili ponad 8,5 tys. hospitalizacji. Myślę, że warto przypomnieć, iż rok temu było ich ponad 18,5 tys., co pokazuje różnicę jakościową, jaką czynią szczepienia, jeżeli chodzi o przebieg pandemii w porównaniu z falami poprzednimi - ocenił w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. To komentarz do danych z czwartku, mówiących o 15 tys. zakażeń w całej Polsce.