Prof. Szuster-Ciesielska: Skończył się czas na zapobieganie. W tej chwili trzeba gasić pożar

W minioną środę Ministerstwo Zdrowia podało bardzo niepokojące statystyki nowych zachorowań na COVID-19. Jak przyznał minister zdrowia Adam Niedzielski, w ostatnich dniach "mamy do czynienia ze swoistą eksplozją pandemii". Szef resortu zdrowia zapowiedział również, że w związku z alarmującym rozwojem pandemicznej sytuacji będą potrzebne "drastyczne kroki". Trudna sytuacja związana z koronawirusem ma także miejsce na Lubelszczyźnie. Zdaniem prof. Agnieszki Szuster-Ciesielskiej z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, powodem tego jest brak egzekwowania obowiązku noszenia maseczek oraz nieprzestrzeganie dystansu społecznego, w szczególności w pomieszczeniach zamkniętych. - Ale myślę, że to nie jest tylko problem Lubelszczyzny – stwierdziła prof. Szuster-Ciesielska. - Uważam, że ludzie w czasie wakacji - nasi obywatele - odzwyczaili się od noszenia maseczek i teraz bardzo niechętnie do tego powracają – podkreśliła, dodając, że koniecznie trzeba zacząć wprowadzać obostrzenia na poziomie lokalnym. - Skończył się czas na zapobieganie. W tej chwili trzeba ponownie gasić pożar. (…) W tej sytuacji nie ma innego wyjścia, jak regionalne obostrzenia, regionalne lockdowny, aby przerwać transmisję wirusa – powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską prof. UMCS Agnieszka Szuster-Ciesielska.