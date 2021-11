Omikron na świecie. Maroko wstrzymuje loty

Loty do Maroka mają być wstrzymane przez co najmniej dwa tygodnie. Informację tę potwierdziło także Ministerstwo Spraw Zagranicznych Maroka. "Władze Maroka podjęły decyzję o zawieszeniu wszystkich bezpośrednich lotów do Królestwa Maroka na okres 2 tygodni, począwszy od poniedziałku 29 listopada 2021 r. o godzinie 23:59" - czytamy w komunikacie.