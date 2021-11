Nowy wariant koronawirusa "zmutowany mocniej niż Delta". Wielka Brytania poszerza czerwoną listę

Zmutowany mocniej niż Delta

Javid powiedział, że naukowcy są "głęboko zaniepokojeni" nowym wariantem, choć trzeba się więcej na jego temat dowiedzieć. Jak mówił, to, co wiemy, to fakt, że ma on znaczną liczbę mutacji, "być może dwukrotnie wyższą liczbę mutacji, niż widzieliśmy w wariancie Delta". - To sugerowałoby, że może być bardziej przenaszalny, a obecne szczepionki, które mamy, mogą być mniej skuteczne - wyjaśniał.