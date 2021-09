Charakterystyczne objawy Delty. Lekarze nie mają wątpliwości

- Mamy dosyć spokojny początek jesieni z wysokim temperaturami, a dzięki temu możemy często wietrzyć i mieszkania, i zamknięte pomieszczenia. Zobaczymy, co będzie się działo, gdy zrobi się zimo, będziemy rzadziej wietrzyć, a do tego zostaną otwarte uczelnie. To będzie kulminacyjny moment, który pokaże, na jakim etapie jesteśmy. Na razie los jest dla nas łaskawy, chociaż porównując rok do roku, byliśmy w podobnym punkcie, jeśli chodzi o liczbę zakażeń w analogicznym okresie ubiegłego roku. To nie daje powodów do optymizmu - zauważa dr Karauda.