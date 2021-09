Koronawirus w Polsce. Katecheta zakażony. Kilkuset uczniów na kwarantannie

Wiceprezydent Olsztyna podkreśliła, że "mamy do czynienia z 10 oddziałami, i to są dzieci z klasy od 1. do 8" - Łącznie 240 uczniów przechodzi na zdalne nauczanie i około 40 nauczycieli będzie z nimi pracować zdalnie - wyjaśniła Ewa Kaliszuk.