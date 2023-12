Nieoficjalnie: prezydent gotowy ponownie ułaskawić Kamińskiego i Wąsika

Kamiński i Wąsik na razie nie trafią do więzienia

Adwokat skazanych posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika złożył do sądu wnioski o umorzenie postępowania wykonawczego z powodu prezydenckiego ułaskawienia lub umorzenie procedury do czasu ostatecznego potwierdzenia, że politycy stracili mandaty poselskie. To oznacza, że na razie nie trafią oni do więzienia.