Gest Kozakiewicza w Sejmie. Cierpliwość Hołowni wystawiona na próbę

- Podpisałem postanowienie o wygaszeniu mandatów dołączając do niego list proszący o powstrzymanie się panów posłów od wykonywania obowiązków posłów - powiedział Szymon Hołownia. Marszałek dodał, że biorąc pod uwagę, że mają prawo do odwołania się, nie wystąpił o działania, które by prowadziły do zastąpienia ich mandatów.