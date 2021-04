Premier zapowiada "falę szczepień"

Jak mówił, do Polski trafia obecnie coraz więcej szczepionek. Dzięki temu w najbliższych tygodniach będzie można zaczczepić około 6 mln obywateli. Premier zaznaczył, że przyjęcie już pierwszej dawki chroni przed ciężkim przebiegiem zachorowania na COVID-19.

Koronawirus w Polsce. W piątek padł rekord zaszczepionych osób

Morawiecki przekazał też, że w piątek udało się osiągnąć rekordową liczbę zaszczepionych osób. - Zaszczepionych zostało około ćwierć miliona ludzi jednego dnia. To pokazuje że cel, który wyznaczyłem zespołowi Narodowego Programu Szczepień, cel w postaci co najmniej 10 mln szczepień miesięcznie, jest do zrealizowania - podkreślił szef rządu.