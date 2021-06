Premier odpowiedział na doniesienia WP. "Decyzję podjęliśmy w naszej najlepszej wierze"

"Lot do domu". Z akcji skorzystało tysiące Polaków

Celem rządowej akcji "Lot do domu", zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i PLL LOT w marcu i kwietniu ubiegłego roku, było umożliwienie w czasie pandemii powrotu do kraju wielu Polakom, którzy znajdowali się za granicą. Koszty biletów w ramach "Lot do domu" ponoszone były częściowo przez podróżujących (ryczałt), przy czym resztę przewoźnikowi wyrównywało państwo. Cena danego biletu zależała od miejsca odlotu podróżującego.