Podziały na prawicy. Adrian Zandberg o "ruchach robaczkowych"

- Jak patrzę na te ruchy robaczkowe, to sobie myślę, że powinniśmy zadzwonić do trenera Jacka Gmocha i poprosić o rozrysowanie tego na tablicy, bo powoli tracę już rachubę, ile jest w tym PiS-ie kół i kółek. Widać, że następuje to, co działo się kiedyś w AWS-ie. Prawica już wie, że przegra kolejne wybory - komentował w "Faktach po Faktach" Adrian Zandberg, poseł Lewicy.