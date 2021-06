Czarnek po raz kolejny o LGBT i Paradzie Równości. Mocne słowa na antenie TVP

- Widzieliście państwo przed momentem zdjęcia z tej parady tzw. równości, bo to z równością nie ma nic wspólnego. Widzieliście tam osobników ubranych jakoś dziwacznie, jakiegoś mężczyznę ubranego jak kobieta. Czy to są ludzie normalni państwa zdaniem? - tak Czarnek zwrócił się do widzów TVP. - Przecież wszyscy Polacy dokładnie widzą, co się dzieje na tych ulicach i wiedzą, na czym polega równość, tolerancja, ale to, co tam się działo, nie ma nic wspólnego ani z równością, ani z tolerancją - dodał.