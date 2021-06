NIK: Kancelaria Premiera nierzetelnie rozliczyła potężną kwotę. ”Sprawa dla prokuratury”

Rządowy program "Lot do domu" był skierowany do Polaków, którzy w czasie pandemii chcieli wrócić do kraju, ale utknęli w różnych częściach świata. Za bilet podróżni płacili zryczałtowaną stawkę, resztę dopłacało państwo. Kwoty zależały od kierunku, z którego realizowany był powrót. Z programu skorzystało ponad 55 tysięcy osób, które wróciły do Polski z ponad 70 miejsc na 6 kontynentach.