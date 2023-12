Pracuje dla Macierewicza. "To skandaliczna decyzja"

Macierewicz dodał, że nie ma żadnych przepisów, które umożliwiałyby szefowi MON likwidację podkomisji. - Być może chodzi o to, że dzisiejsze posiedzenie jest poświęcone omówieniu tego raportu, to jest wniosek do Trybunału Praw Człowieka o oskarżenie Rosji za zbrodnię smoleńską; za zamordowanie pana prezydenta (Lecha Kaczyńskiego), za pierwszy atak rosyjski na państwo NATO. Ten atak, który rozpoczął agresję, z jaką dzisiaj mamy do czynienia, zarówno w Ukrainie, jak i zagrożenia innych państw, które sąsiadują z Federacją Rosyjską - mówił Macierewicz.