Pożary w Amazonii. Jair Bolsonaro zmienił zdanie - Brazylia jednak przyjmie zagraniczną pomoc

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro zarzekał się, że nie przyjmie pomocy od grupy G7, która chciała wesprzeć jego kraj w walce z pożarami trawiącymi Amazonię. We wtorek jego rzecznik Rego Barros oświadczył, że Brazylia jednak skorzysta z "wszelkiej pomocy zagranicznej". Zastrzegł natomiast, że to krajowy rząd zdecyduje, jak wykorzystać fundusze.

- Suwerenność Brazylii nie podlega dyskusji. Brazylia jest otwarta na pomoc finansową organizacji i krajów z zagranicy, bowiem istotne jest to, że pieniądze, które raz wpłyną do Brazylii, nie są sprzeczne z suwerennością naszego kraju. Jednak zarządzanie tymi funduszami leży w naszym zakresie - powiedział Barros.

Jeszcze w poniedziałek prezydent Bolsonaro kategorycznie odrzucał możliwość przyjęcia zapowiedzianych przez Emmanuela Macrona 20 mln euro od krajów grupy G7. Brazylijski polityk uznał to za próbę podważenia suwerenności jego kraju, a szef jego gabinetu Onyx Lorenzoni oświadczył, że lepiej aby pieniądze zostały przeznaczone na zalesienie Europy. - Szanujemy waszą suwerenność. To wasz kraj. Jednak pożary w Amazonii to sprawa całej planety - odparł wówczas Emmanuel Macron.