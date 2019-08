Amazonia płonie. Prezydent Brazylii odrzuca pomoc G7. Domaga się przeprosin od Macrona

- Brazylia rozważy przyjęcie pomocy finansowej od krajów G7 na walkę z pożarami amazońskich lasów tylko wówczas, gdy prezydent Francji Emmanuel Macron wycofa swoje słowa - oświadczył prezydent Brazylii Jair Bolsonaro. Polityk twierdzi, że prezydent Francji go obraził, wypowiadając się na temat pożaru w Amazonii.

Konflikt między politykami trwa od kilku dni. Macron obarczył Bolsonaro winą za nieskuteczną walkę z pożarami, które trawią brazylijską puszczę. Zarzucił mu także kłamstwo w sprawie działań podejmowanych w kwestii ochrony środowiska. Prezydent Brazylii twierdzi natomiast, że jego francuski odpowiednik "nierozsądnie go atakuje" i "ukrywa swoje prawdziwe intencje". Bolsonaro zarzucił również Francji, że traktuje jego kraj "jak kolonię".

Sytuacja w amazońskich lasach jest trudna. Bolsonaro zarządził wysłanie 44 tysięcy żołnierzy do walki z pożarami oraz kilku samolotów cystern C-130 Hercules do gaszenia ognia z powietrza. Według ekologów pożary lasów w tej porze roku są normalnym zjawiskiem, jednak w tym roku ogień trawi obszar o 80 proc. większy w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 r. Eksperci twierdzą, że duża część z nich jest celowo wzniecana przez farmerów, którzy chcą w ten sposób powiększyć pastwiska i pola uprawne.