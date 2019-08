Szczyt G7. Prezydent Brazylii próbował ośmieszyć żonę Emmanuela Macrona

Prezydent Francji Emmanuel Macron potępił komentarze pod adresem swojej żony Brigitte przez prawicowego prezydenta Jaira Bolsonaro.

- Powiedział wyjątkowo obraźliwe słowa o mojej żonie - stwierdził Macron na konferencji prasowej podczas szczytu G7 w Biarritz.



- Co mogę powiedzieć? To smutne, to smutne przede wszystkim dla niego i dla Brazylijczyków - dodał prezydent Francji, którego poproszono o komentarz do zachowania przedstawiciela Brazylii.