#BezpieczniWPolsce. Wakacyjna akcja Wirtualnej Polski

Wypadki drogowe, pożary, akcje ratunkowe - każdego dnia jesteśmy świadkami wydarzeń, które zmieniają rzeczywistość. Informujemy o nich my, ale możecie robić to razem z nami! Zostańcie reporterami Wirtualnej Polski i dołączcie do akcji #BezpieczniWPolsce!

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(zdjęcie Użytkownika dziejesie.wp.pl, Fot: Dawid)

Codziennie, jako dziennikarze Wirtualnej Polski, piszemy dla Was o najważniejszych wydarzeniach w kraju i za granicą. *Jednak najważniejszym źródłem naszych informacji zawsze pozostajecie Wy, nasi czytelnicy. *

#BezpieczniWPolsce

Wakacyjna akcja Wirtualnej Polski ma na celu uświadomienie naszym czytelnikom, że lato które zazwyczaj kojarzy nam się z odpoczynkiem, może wiązać się także z niebezpieczeństwami. Wypadki na drogach, burze, huragany, niepewne konstrukcje w miejscach publicznych, dziury w asfalcie, czy ciemne zaułki - o tym wszystkim będziemy pisać, czekamy tylko na Wasze zgłoszenia.

Jeżeli będziecie świadkami wypadku, pożaru lub na Wasze pole spadnie szybowiec - wysyłajcie swoje zdjęcia i nagrania na adres dziejesie.wp.pl bądź nasz profil na Facebooku @WP Dziejesie.

Zostańcie naszymi reporterami w terenie!

Za pomocą specjalnego hasztagu #BezpieczniWPolsce, możecie oznaczać swoje materiały na portalach społecznościowych. Dzięki niemu, nasi dziennikarze łatwiej odnajdą Wasze informacje, zdjęcia oraz nagrania. Zostańcie naszymi reporterami w terenie i razem z nami kreujcie rzeczywistość!