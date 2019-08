Amazonia – lasy deszczowe ogarnięte ogniem. Leonardo DiCaprio przeznaczy na ich ochronę 5 mln dolarów

Amazonia – płoną lasy deszczowe. Leonardo DiCaprio postanowił przeznaczyć na ochronę zielonych płuc Ziemi 5 mln dolarów. Pieniądze zostaną przekazane lokalnym organizacjom, które zajmują się ochroną środowiska.

Amazonia – lasy deszczowe ogarnięte ogniem

Pożary lasów Amazonii trwają już od dwóch tygodni i osiągnęły olbrzymią skalę. Przypominamy, że władze Brazylii dopiero po kilku dniach zareagowały na problem, po tym jak wiele państw europejskich zdecydowało się na wysłanie armii do gaszenia ogarniętych ogniem terenów. W sobotę w ministerstwie obrony środowiska Fernando Azevedo e Silva, Ricardo de Aquino Salles i Raul Botehlo przedstawili konkretne plany gaszenia pożarów. Poproszono o pomoc 6 z 9 stanów, na terenie których leży Amazonia, a minister obrony przekazał, że do dyspozycji walki z żywiołem 44 tysiące żołnierzy. Niestety, na akcje gaśnicze cały czas brakuje funduszy.

Leonardo DiCaprio przeznaczy 5 mln dolarów na ochronę Amazonii

Znany ze swojej działalności charytatywnej aktor, Leonardo DiCaprio, chętnie angażuje się w akcje na rzecz ochrony środowiska. Jest również założycielem fundacji The Leonardo DiCaprio Foundation, która położyła się z Earth Aliance. Tym razem Leonardo postanowił zająć się ochroną lasów Amazonii, a na ten cel przeznaczy kwotę wysokości pięciu milionów dolarów. Pieniądze trafią między innymi do grup gaśniczych, które walczą z pożarami. W swoim wpisie na Instagramie aktor zachęcił również fanów, aby dołożyli się do ratowania zielonych płuc Ziemi. Zapewnił, że 100 proc. pieniędzy z funduszu Earth Alliance zostanie przeznaczona na pomoc w gaszeniu pożarów i ochronę żyjących tam zwierząt.