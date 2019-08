#UgaśmyPłucaŚwiata. Pożar Amazonii. Oto co możesz zrobić, żeby przyczynić się do ocalenia puszczy

Naukowcy ostrzegają, że dewastacja Amazonii może przyczynić się do katastrofy dla całego świata. Oto, co można zrobić, by pomóc uratować unikalną puszczę przed zniszczeniem.

Zgliszcza pozostawione przez pożar w Amazonii (PAP/EPA, Fot: Joedson Alves)

#UgaśmyPłucaŚwiata to akcja WP, podczas której będziemy informować o sytuacji w Amazonii. Szalejące tam pożary lasów to także nasza sprawa, bo ich skutki odczujemy wszyscy. Każdy z nas może też pomóc puszczy - sprawdź, jak to zrobić.

Zdaniem ekspertów bezprecedensowa skala pożarów lasów w Ameryce Południowej jest w przeważającej części dziełem ludzi. Odpowiadają za nie rolnicy, którzy wypalają wykarczowane tereny pod uprawy i wypas bydła - lecz przede wszystkim brazylijski prezydent, który do tego ich zachęcał i aktywnie dąży do gospodarczego wykorzystania dorzecza Amazonki.

Naukowcy ostrzegają, że to droga prowadząca do katastrofy. Według klimatologa Carlosa Rubio, przy obecnym tempie dewastacji puszczy już za pięć lat może dojść do uruchomienia procesu, który spowoduje nieodwracalne wymarcie lasu deszczowego i przekształcenie go w suchą sawannę.

Skutki mogą dotyczyć nie tylko lokalnych mieszkańców: Amazonia to największa na świecie "gąbka" pochłaniająca dwutlenek węgla i najbardziej bioróżnorodne miejsce na ziemi. Jej zniszczenie przyspieszy postępujące zmiany klimatyczne, których skutki obejmą także Polskę.

Co robić?

Jeśli za znikanie lasów deszczowych odpowiadają ludzie, to i ludzie ludzie mogą je powstrzymać. W jaki sposób? Największe pole do działania mają politycy. Ale pomóc mogą też "zwykli" obywatele.

Jednym ze sposobów jest wsparcie dla organizacji pozarządowych walczących o zachowanie puszczy oraz prawa rdzennych mieszkańców Amazonii - najbardziej zagorzałych wrogów karczowania lasów. Organizacje te m.in. promują ekologiczne rolnictwo, prowadzą lobbing u rządzących i organizują projekty konserwacyjne.

Działać możemy także przez wybory konsumenckie. Główną przyczyną niszczenia Amazonii jest wyrąb lasu pod uprawę np. soi i wypas bydła. Brazylia jest drugim co największym producentem soi i największym na świecie eksporterem wołowiny. Do wylesiania - choć lasów Amazonii dotyczy to w mniejszym przypadku - przyczynia się także inny towar eksportowy - kawa. Jeśli chcemy przyczynić się do ochrony Amazonii, powinniśmy unikać tych produktów pochodzących z Brazylii - o ile nie są oznaczone np. certyfikatem Rainforest Alliance.

- Rolnicy w Brazylii są bardzo zaniepokojeni tym, że europejscy konsumenci nie będą kupować brazylijskich produktów. To może być najlepszy sposób, aby powstrzymać brazylijski rząd przed amazońskim samobójstwem - powiedział dziennikowi "Guardian" brazylijski klimatolog Carlos Nobre.

Ważna umowa handlowa

Wartość brazylijskiego importu do Polski wciąż jest stosunkowo niska, m.in. ze względu na bariery handlowe. Ale to może wkrótce się zmienić, jeśli zatwierdzona zostanie umowa handlowa między UE i południowoamerykańskim blokiem państw Mercosur. Po 20 latach negocjacji wstępne porozumienie w tej sprawie zostało zawarte w czerwcu. Ale to dopiero początek drogi, bo nie ma jeszcze sfinalizowanej wersji tekstu.

Dlatego w obliczu amazońskiego kryzysu, niektóre państwa UE - m.in. Niemcy, Francja, Finlandia i Irlandia - już zagroziły zablokowaniem porozumienia, jeśli nie zostaną w nim umieszczone zapisy gwarantujące ochronę lasów deszczowych. Aby przyczynić się do obrony Amazonii, można więc poruszać tę sprawę w listach do rządzących oraz polskich europosłów.

"UE pozotaje przy porozumieniu UE-Mercosur, ale trudno sobie wyobrazić harmonijną ratifikację umowy w czasie gdy brazylijski rząd pozwala na destrukcję zielonych płuc Planety Ziemi" - napisał w sobotę na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.