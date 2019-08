Amazonia w ogniu. Światowi przywódcy podejmują działania. Wojciech Cejrowski: Nie chce mi się wierzyć w te pożary

Pożar w Amazonii od kilkunastu dni pochłania połacie największego lasu na świecie. Światowi przywódcy zmuszają prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro do stanowczej interwencji. Głos w sprawie pożarów w Amazonii zabrał również Wojciech Cejrowski. Podróżnik stwierdził, że "Amazonia jest niepalna".

We wpisie na Facebooku Wojciech Cejrowski zabrał głos w sprawie pożarów w Amazonii. Podróżnik stwierdził w nim, że "Amazonia jest niepalna". – Amazońskie ogniska gasną same z siebie, trzeba je stale wachlować, rozdmuchiwać. Amazońskie drewno, nawet suche, palić się nie chce – tłumaczy Wojciech Cejrowski.

We wpisie podróżnik podkreśla, że od 30 lat podróżuje po Amazonii i wie, że wypalenie pola w dżungli jest trudne. – Aby sobie wypalić małe pole trzeba się BARDZO napracować. Najpierw trzeba zwalić wszystkie duże drzewa, potem wykarczować resztę i palić kawałkami – dodaje.

Właśnie ze względu na własne doświadczenia trudno jest mu uwierzyć, że od kilkunastu dni Amazonia jest pustoszona przez ogromne pożary. – Nie dowierzam. Nie chce mi się wierzyć w te pożary. A jednocześnie głupio mi to mówić w sytuacji, gdy widzę filmy – zaznacza Cejrowski.

Ekologiczny koniec świata. Liderzy walczą o Amazonię

Wobec pożarów w Amazonii obojętny nie pozostał również papież Franciszek . Podczas niedzielnej modlitwy na placu Św. Piotra wraz z wiernymi modlił się w intencji ugaszenia pożarów. – Jesteśmy wszyscy zaniepokojeni rozległymi pożarami, które wybuchły w Amazonii. Módlmy się o to, aby dzięki zaangażowaniu wszystkich zostały jak najszybciej ugaszone – powiedział Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański.

"Płuca Ziemi", jak zwykło nazywać się lasy Amazonii, odpowiadają za produkcję ok. 20 proc. tlenu dostępnego na Ziemi. Pożar dżungli gasi ok. 44 tys. żołnierzy brazylijskich. Prezydent Bolsonaro skierował do akcji również kilka samolotów cystern C-130 Hercules.