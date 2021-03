Powrót do szkół. Piotr Mueller o tym, kiedy zapadnie decyzja

- To dobra wiadomość. Nowe przepisy wejdą w życie w czerwcu - powiedział polityk. I dodał, że rządzący planują przeznaczyć dodatkowe pieniądze na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach lokalnych. - To ponad 520 mln zł - doprecyzował Weber.

Polska wyróżnia się na tle krajów UE. Ma najniższy wskaźnik bezrobocia

Koronawirus w Polsce. Kiedy powrót do szkół?

Odniesiono się również do ostatnich słów ministra edukacji Przemysława Czarnka, który oświadczył, że decyzja o powrocie do szkół może zapaść po Wielkanocy. - Jeśli sytuacja na to pozwoli, to byśmy chcieli podejmować decyzje w kierunku otwierania szkół, ale to zależy od sytuacji epidemicznej - zaznaczył rzecznik.