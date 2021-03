Powrót do szkół po Wielkanocy? Przemysław Czarnek komentuje

Przemysław Czarnek był gościem na antenie radiowej "jedynki". Minister edukacji był pytany o ewentualny powrót dzieci do szkół. Polityk stwierdził, że "trzecia fala jest widoczna, ale lepiej, że występuje teraz niż za miesiąc".

- Jeśli zachowamy odpowiedzialność społeczną, to jestem optymistą, że po Wielkanocy będziemy mogli rozmawiać o powrocie do nauki stacjonarnej - przyznal Czarnek, podkreślając, że około 90 proc. nauczycieli zostało zaszczepionych, a frekwencja w szkołach utrzymuje się na poziomie ok. 90 proc.