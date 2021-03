Parlament Europejski ogłosi całą UE "Strefą Wolności LGBT"

"Mowa nienawiści ze strony władz, w tym prezydenta Polski"

Rezolucja rozpoczyna się od apelu do Komisji Europejskiej, by użyła wszelkich dostępnych jej środków - a więc pozwów do Trybunału Sprawiedliwości UE, mechanizmu "pieniądze za praworządność" czy procedury art. 7 - by zapewnić przestrzeganie zakazu dyskryminacji.