"Strefy wolne od LGBT" zostaną bez unijnych pieniędzy? "To byłaby ogromna strata"

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego wzywa Komisję Europejską do zawieszenia finansowania funduszy strukturalnych w regionach, w których byłyby one wykorzystywane na działania przeciw LGBTI+ - bo to narusza wartości Unii Europejskiej. Oznacza to, że regiony, które okrzyknęły się "strefami wolnymi od LGBT" straciłyby pieniądze z UE. Już w czerwcu unijna komisarz ds. praworządności Vera Jourova powiedziała, że UE "nie może finansować projektów w miastach, które łamią podstawowe wartości".