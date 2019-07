Posłowie PO-KO składają doniesienie do prokuratury. Na Antoniego Macierewicza

Posłowie PO-KO składają do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez szefa podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Mają także zamiar złożyć do NIK wniosek o wszczęcie kontroli dotyczącej finansów podkomisji smoleńskiej.

W ubiegły piatek dwóch posłów PO-KO - Cezary Tomczyk i Paweł Suski zostali wezwani przed Podkomisję do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego, czyli tzw. podkomisję smoleńską. Mieli udzielić "informacji koniecznych do wyjaśnienia zdarzenia lotniczego z dnia 10 kwietnia 2010 r."

Po wyjściu ze spotkania Cezary Tomczyk wyznał reporterowi WP, że "przesłuchanie było kuriozalne". - To nie była żadna podkomisja tylko spotkanie w cztery oczy z Antonim Macierewiczem, który nas przesłuchiwał - podkreślił Tomczyk. - To jest upadek państwa, parodia komisji, która kosztuje polskiego podatnika miliony złotych - dodał.

Wyjaśnił, że chodzi o sytuację, kiedy w piątek poseł Suski podczas przesłuchania poprosił Macierewicza o dokument uprawniający go do prowadzenia czynności w ramach prac podkomisji. Wówczas Macierewicz - jak napisano w zawiadomieniu do prokuratury - miał wyjąć z szafy blankiety legitymacji, wypełnić jeden z nich i przekazać Suskiemu.