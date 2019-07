Podkomisja smoleńska: sam na sam z Macierewiczem. Cezary Tomczyk zdradza, jak wyglądało przesłuchanie

Podkomisja smoleńska wezwała na przesłuchanie posłów opozycji w tym Cezarego Tomczyka. Właśnie wyszedł ze spotkania z Antonim Macierewiczem. Polityk PO w rozmowie z Wirtualną Polską zdradza, jak wyglądało przesłuchanie.

"W związku z trwającymi pracami Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego (…) uprzejmie proszę o stawienie się na przesłuchanie w celu udzielenia informacji koniecznych do wyjaśnienia zdarzenia lotniczego z dnia 10 kwietnia 2010 r." – tak brzmi wezwanie podpisane przez szefa podkomisji Antoniego Macierewicza.

W rozmowie z Wirtualną Polską, polityk PO przyznaje, że "przesłuchanie było kuriozalne". - To nie była żadna podkomisja tylko spotkanie w cztery oczy z Antonim Macierewiczem, który nas przesłuchiwał - podkreśla Tomczyk. - To jest upadek państwa, parodia komisji, która kosztuje polskiego podatnika miliony złotych - dodaje.

Cezary Tomczyk opisuje, jak wygląda siedziba podkomisji smoleńskiej. - To jakiś opuszczony lokal z jedną panią w sekretariacie, jednym żołnierzem, pustymi pokojami. To nie jest tak, ze praca tam wre. Tam po prostu jest pusto. Jedynym gościem, który został na froncie jest Antoni Macierewicz - wspomina Tomczyk.

- Nie możemy mówić o samej treści przesłuchania, ale pytania były z natury nieistotnych. Raczej to spotkanie było po to, by pokazać, że się przesłuchuje posłów opozycji. Był to swoisty teatr być może przed prezesem i wyborami - mówi Cezary Tomczyk w rozmowie z WP. - Nasze odpowiedzi i pytania, które do nas były kierowane nie wnosiły nic w tę sprawę - dodaje.