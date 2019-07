"Antoni nie mógł przyjechać". Miał być przesłuchany przez Macierewicza. Niespodziewany zwrot

Szef podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz ma przesłuchać w środę dwóch posłów PO - Cezarego Tomczyka i Pawła Suskiego. Wezwał ich na przesłuchanie w związku z katastrofą smoleńską. Na jednego z nich po przybyciu na miejsce czekała... koperta.

Posłowie PO skomentowali sam fakt planowanego przesłuchania. - Chcemy jasno powiedzieć: stawiamy się tu w poczuciu odpowiedzialności za państwo. Ale też z poczuciem, że komisja jest przykładem na patologiczne działanie państwa. Macierewicz doprowadził do tego, że powstał między Polakami wielki mur, który sprawił, że doszło do zamachu, co nie jest prawda - mówił Tomczyk.