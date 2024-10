Helma sunie nad Polskę. Będzie zwrot w pogodzie

Rozjaśnienia na niebie pojawią się we wtorek. Na północnym wschodzie i w centrum możliwe są nieznaczne opady deszczu - do 1,5 litra na metr kwadratowych. Temperatura wyniesie od 12 st. C na wschodzie do 14 st. C na Śląsku. Osłabnie też wiatr, co powinno wpłynąć na temperaturę odczuwalną.