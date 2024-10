Choroba niebieskiego języka w kolejnych krajach Europy

Na kwestię choroby niebieskiego języka zwrócił uwagę w czwartek w Sejmie poseł KO Jerzy Meysztowicz. Według niego wszystko wskazuje na to, że prawdopodobnie nie uchronimy się przez tym, by wirus dotarł do Polski. - Jakie działania są podejmowane przez resort rolnictwa i służby weterynaryjne - pytał.