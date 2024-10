Kiepska informacja dla milionów Polaków. Niebawem dostaną pisma

"Fakt" wyjaśnia, że ma to związek między innymi ze wzrostem płacy minimalnej, która w tej chwili wynosi 4 tys. 300 zł brutto, a od 2025 r. wzrośnie do 4 tys. 666 zł brutto. Taką pensję otrzymują najczęściej osoby sprzątające w biurach, blokach, a to tylko ułamek kosztów, za jakie płacą lokatorzy w czynszach - wskazuje Bartosz Turek, ekspert HREIT. Do tego dochodzą jeszcze ceny wody, ciepła, usług kanalizacyjnych czy prądu. - I tu nie wiemy, czy w przyszłym roku ceny będą dalej przez państwo mrożone - dodaje Turek.