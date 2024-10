Odpowiadali za kampanię Morawieckiego. Otrzymali milionowe zlecenia z RARS

Jak przypomina Onet, w 2019 roku za kampanię wyborczą Morawieckiego do parlamentu odpowiadała spółka Stopro, należąca do Dominika Basiora. Rok później do firmy (a także do innego podmiotu Basiora - Direction) zaczęły płynąć zlecenia z Agencji Rezerw Materiałowych (przemianowanej następnie na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych), na czele której stał współpracownik byłego premiera - Michał K. W ciągu czterech lat spółki otrzymały blisko 150 mln zł.