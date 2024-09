Paweł Szopa odnalazł się w Ameryce Południowej. Może zostać "małym świadkiem koronnym"

Jak podaje kancelaria Lexay z Krakowa, cztery kraje tego kontynentu nie respektują ekstradycji. To: Kolumbia, Boliwia, Paragwaj i Urugwaj. Czy w tej sytuacji prokuratura uzna, że nie mając szans na ekstradycję, zgodzi się na list żelazny, by móc kontynuować postępowanie karne? "We wniosku o list żelazny Paweł Szopa złożył poświadczenie notarialne, że jest w Niemczech" - informuje "Rz".