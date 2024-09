Afera RARS. "Nazywam się Justyna Gdańska. Wstydzę się i bardzo żałuję"

Nie zmieniłam i teraz to bezprzedmiotowe rozważania. A gdybym nawet ją zmieniła, mając wiedzę, którą miałam, to co by się stało? To też pytanie bez odpowiedzi, a wyobraźnia podpowiadała mi róże scenariusze, a każdy dla mnie bardzo zły. Dobrych nie dostrzegałam.