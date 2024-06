Twórca "Red is Bad": Nie popełniłem przestępstwa

Widziałem ten wpis i zdjęcie sprzętu. To tak, jakby porównać rower do rakiety. Agregaty, które ja sprowadzałem to m.in. sprzęt ważący 12 ton o mocy nawet 800 kW. Moc tych agregatów jest na tyle duża, że jest pan w stanie zasilić szpital. To nie są takie agregaty działkowo-ogrodowe, do których można podłączyć lodówkę, gdy nie ma prądu. One są wielkości niemal kontenera morskiego. Do rozładunku moich agregatów musiałem wynajmować specjalistyczne dźwigi.