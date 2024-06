Media: agregaty kupione dla Ukrainy rozdano w kampanii wyborczej

Agencji CBA w ramach operacji "Walet" rozpracowywali m.in. kwestię współpracy twórcy Red is Bad Pawła Szopy z obozem Zjednoczonej Prawicy. To jednak niejedyna osoba, której spółki korzystały m.in. na sprowadzaniu dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych specjalistycznego sprzętu na rzecz Ukrainy.

Centralne Biuro Antykorupcyjne badało także kwestię zakupu agregatów prądotwórczych przez agencję eventową StoPro należącą do Dominika Basiora. Dyrektor biura bezpieczeństwa RARS zwrócił się do CBA o opinię w kwestii tej transakcji. Ówczesny naczelnik biura odradził zakup produktów w tej firmie. Mimo to StoPro dokonało dla Agencji dostaw o łącznej wartości ponad 91,7 mln zł - podaje Onet.

"Przekazywanie ich zbiegło się czasowo z kampanią wyborczą do Parlamentu RP, a agregaty w trakcie kampanii przekazywał osobiście kandydat na Posła do Sejmu RP - Michał Kuczmierowski" - napisano w raporcie CBA.

Przekonuje, że umowa z Agencją została podpisana "w trybie pilnym", stąd konieczny był transport lotniczy, co stanowiło "koszt połowy całej transakcji". I choć agregaty miały trafić do Ukrainę, to - jak podaje Onet - RARS miała wystąpić do spółki Basiora o możliwość zmiany miejsca dostawy na teren Polski. Do umowy konieczny był więc aneks.