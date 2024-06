Szczerba odpowiedział, że we wtorek prezes PiS otrzymał informację o nieprzychyleniu się do prośby o zmianę terminu. - Obowiązki partyjne nie mogą stać nad wezwaniem komisji - stwierdził przewodniczący komisji śledczej.

Na godzinę 15:00 przewidziane jest przesłuchanie drugiego świadka, byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka. W poniedziałek były szef Orlenu, który kandyduje do PE z listy PiS na Podkarpaciu powiedział, że jest koniec kampanii, w związku z czym nie ma czasu, by się stawić na przesłuchanie przed komisją . W oświadczeniu opublikowanym na X Obajtek zadeklarował, że "oczekuje na udział w posiedzeniu komisji" po kampanii wyborczej.

- O godzinie 15:00 oczekuję pana Daniela Obajtka. Chciałbym powiedzieć jeszcze raz i stanowczo. Będzie to drugie niestawiennictwo i będzie to wyczerpywało definicję uporczywego niestawiennictwa i konsekwencje, które będę proponował wysokiej komisji, będą stanowcze. To jest apel publiczny do pana Daniela Obajtka, jeżeli znajduje się na terenie Polski, żeby natychmiast przyjeżdżał do Warszawy, bo konsekwencje będą dla niego bardzo dotkliwe - zakończył Szczerba, zarządzając przerwę do godziny 15:00.