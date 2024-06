Siatka rosyjskich szpiegów w Europie. Trop prowadzi do Polaka

Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego Kreml budował sieć wpływów w Europie. Według informacji przekazanych przez "Gazetę Wyborczą", co najmniej kilku polityków przyjęło pieniądze w zamian za swoją współpracę. Ważną rolę w operacji odegrał oskarżony o szpiegostwo Polak Janusz N. Artykuł "Wyborczej" powstał we współpracy z czterema innymi redakcjami europejskimi.