Kret w polskiej polityce? Tak rosyjski agent "łowił" wśród posłów

Jak donosi "Gazeta Wyborcza", na celowniku mężczyzny byli w Polsce politycy lewicy i prawicy. Próbował docierać do przedstawicieli wszystkich ugrupowań. Według prokuratury, od 2016 do 2021 roku działał na rzecz Rosji. W maju 2021 roku został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW. Od tego czasu przebywa w areszcie. Czeka go niebawem proces.