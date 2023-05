"Harcerz premiera" i astronomiczna pensja. Oto, ile zarabia szef RARS

Jedyną znaną publicznie osobą z kierownictwa RARS jest właśnie prezes agencji. W ścisłej ekipie tworzącej agencje nie jest jednak sam - ma czterech pełnomocników: do spraw zakupów, do spraw rządowego programu rezerw strategicznych (który jest radcą prawnym), do spraw ochrony informacji niejawnych i do spraw międzynarodowych.