Wrzutka do ustawy. Pokazujemy, jak PiS zalegalizował wydanie 200 mln zł na supertajną operację medyczną

- Taki sposób działania zabija najważniejszą zaletę wyrobów medycznych, mianowicie możliwość ich dopasowania do indywidualnych potrzeb pacjenta – do stanu jego zdrowia, warunków fizycznych, niepełnosprawności, etc. Sprzęt, który jest kupowany w sklepach medycznych, praktycznie za każdym razem jest indywidualnie konfigurowany pod właśnie te potrzeby - zaznaczaGrądkowski.