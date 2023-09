Pokolenie dzieci Putina. Eksperci nazywają to "koncepcją obrony totalnej Rosji"

"Czasami mam wrażenie, że to sen. Wszystko, co się dzieje, jest irracjonalne", "Skradzione dzieciństwo, nie to powinny robić dzieci we współczesnym świecie, nie to…", Biedne dzieci... po to, to wszystko się zaczęło?" - piszą rodzice. Kilkaset wpisów pojawiło się pod postami bloga "Bursztynowy Kaliningrad", który zamieścił zdjęcie grupy uczniów, którym żołnierz już wręczył karabinki Kałasznikowa i inny sprzęt wojskowy.