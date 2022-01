Wróci przysposobienie obronne? Czarnek jest za

- Wydarzenia ostatnich kilku dni obfitują w wiele emocji. Ideą ustawy, którą nazwano "lex Czarnek" jest to, by każdy, kto chce uczyć w szkole, powiedział najpierw, czego chce uczyć. Ja nie widzę w tym nic dziwnego, żeby ktoś, kto chce wchodzić do szkoły na zaproszenie nauczycieli, dyrektorów czy rodziców, pokazał, czego chce uczyć - tłumaczył szef MEiN.