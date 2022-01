Kulisy rozgrywki wokół Barbary Nowak. Znalazła dwóch silnych obrońców

Małopolska kurator oświaty nazwała w rozmowie z Radiem Zet szczepienia przeciwko COVID-19 "eksperymentem" i opowiedziała się przeciwko wprowadzeniu takiego obowiązku dla nauczycieli. Mimo że Nowak przyznała później na Twitterze, iż "mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne" nie powinna "się wypowiadać na temat szczepionki", wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski zapowiedział, że resort podejmie kroki na rzecz odwołania małopolskiej kurator. - Przygotowujemy pismo w sprawie małopolskiej kurator oświaty - na razie do małopolskiego wojewody, bo to jest właściwy organ do podejmowania adekwatnych działań - powiedział Rzymkowski na antenie Polsat News.