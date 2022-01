Prezydent Duda spotka się z Czarnkiem. Jest zapowiedź z Kancelarii Prezydenta

Andrzej Duda spotka się z Przemysławem Czarnkiem

Sejm najprawdopodobniej przyjmie w czwartek tę ustawę. Paweł Szrot powiedział na antenie Radia Plus, że będzie on pewnie w czwartek przyjęty przez Sejm, a potem trafi do Senatu. "W Senacie myślę, że nie będzie jakoś bardzo pilnie procedowany, więc mamy czas na wnikliwe analizy" - powiedział szef gabinetu prezydenta.