Szokujące słowa Czarnka. "Robicie dzieciom wodę z mózgu"

Po serii komentarzy parlamentarzystów na mównicy pojawił się Przemysław Czarnek. Minister edukacji i nauki zwrócił się do swoich przedmówców, m.in. do Agnieszki Dziemianowicz-Bąk z Lewicy. Posłanka apelowała wcześniej do resortu szkolnictwa, aby zajęło się zwalczaniem ubóstwa w szkołach.