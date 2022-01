"Ty głuchy jesteś?" Minister odpowiada i publikuje "zaświadczenie" lekarskie

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział w poniedziałek, że małopolska kurator nie zostanie zdymisjonowana. "Niefortunnie się wypowiedziała na temat szczepień, ale uważamy, że to nie jest powód do odwołania" - podkreślił wicemarszałek sejmu. Z kolei rzeczniczka PiS Anita Czerwińska wskazała, że małopolska kurator oświaty wycofała się ze swoich słów. "Zostało to też ocenione przez pana ministra i sprawa jest zamknięta" - dodała.