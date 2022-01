Co dalej z małopolską kurator oświaty? Przemysław Czarnek zabrał głos

"Szczepienia przeciw COVID-19 to eksperyment"

Przypomnijmy, że w piątek małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, będąc gościem Radia Zet, była pytana o to, czy szczepienia nauczycieli przeciwko COVID-19 powinny być obowiązkowe. Odpowiedziała, że absolutnie nie zgadza się z pomysłem, żeby kogokolwiek do czegokolwiek zmuszać. - To jest wolna decyzja każdego wolnego człowieka – oceniła. Podkreśliła też, że "konsekwencje tego eksperymentu nie są do końca stwierdzone".